أعراض في الفم تشير لمرض السكري

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

شر موقع "ميديك فوروم" الطبي المتخصص تقريرا سلط فيه الضوء على أعراض تصيب الفم تشير الى الاصابة بمرض السكري من النوع الثاني.



وحسب التقرير، يعد جفاف الفم من أكثر الأعراض شيوعًا لمرض السكري من النوع الثاني، ولكن لا يعاني جميع مرضى السكري منه، كما يمكن أن تسببه العديد من الحالات الأخرى.



وفي هذا الاطار، نصح الخبراء بتناول الأدوية حسب التوجيهات وتجنب الأطعمة والمشروبات السكرية إذا كان الشخص يعاني من جفاف الفم ويشك بإصابته بمرض السكري من النوع الثاني؛ وانه يجب عليه الاتصال بالطبيب في الحال.

وقد عدد التقرير مجموعة من الأعراض قد تصيبه بالاضافة لجفاف الفم تشير لإصابته بمرض السكري؛ منها لسان خشن وجاف وقلة الرطوبة في الفم مع آلام متكررة وتشقق بالشفاه وتقرحات داخل الفم والتهابات بتجويفه مع صعوبة في البلع أو التحدث أو حتى المضغ.