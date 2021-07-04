القبض على أشهر نصاب في العالم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تمكّن شاب تركي معروف بأنه أشهر نصاب بالعالم من النصب على أكثر من 80 ألف مستثمر قبل أن يختفي بأموالهم المقدرة بـ200 مليون دولار، بحسب ما جاء في صحيفة "عكاظ".

وأنشأ الشاب البالغ من العمر 27 عاماً، بنكاً افتراضياً بمدينة بورصة يتيح التجارة في منتجات زراعية وحيوانية بأرباح خيالية تصل إلى 120%، إلا أنه حول الملايين خارج البلاد وهرب دون أن يترك وراءه أثراً لنحو 5 سنوات، وحين لاحقه الإنتربول سلم نفسه للقنصلية التركية في البرازيل، ليواجه أحكاما بالسجن تصل إلى 75 ألف سنة، فيما يؤكد محامون أنه قد يحكم بالإعدام إذا لم يعد الأموال لضحاياه.