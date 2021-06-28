احذر هذه المشروبات والجو الحار أثناء شرب القهوة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضحت أخصائية أمراض القلب وخبيرة تغذية روسية أن شرب القهوة في الطقس الحار يتطلب مراعاة احتياطات معينة لكي لا تضر بالصحة، وذلك كما ذكر موقع "آر تي بالعربي" نقلاً عن "نوفوستي".

وأشارت الأخصائية الدكتورة أسيات خاشيروفا في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أنه قبل شرب القهوة يجب الأخذ بالاعتبار أن للقهوة تأثير مدر للبول، أي اخراج السوائل من الجسم، ما يعني أنه في الطقس الحار يجب الحفاظ على توازن المحلول الملحي في الجسم، موضحة أنه يجب التقليل في كمية القهوة أثناء الطقس الحار، لكن إذا شعر الشخص بالقلق بعد تناول كوب القهوة وعدم انتظام ضربات القلب، فهذا يعني أن الشخص أفرط في تناول القهوة.

وأضافت أن القهوة تسبب جفاف الجسم، لذلك من الأفضل شرب كوب من الماء مع كل كوب من القهوة".

وأشارت الأخصائية إلى أنه يجب الحذر من خلطات القهوة مع المشروبات الصيفية الشهيرة. فمثلا القهوة من مشروبات الطاقة، تزيد من أعباء القلب.

وقالت إن "خليط القهوة ومشروب الطاقة- هو عبء إضافي على القلب في الطقس الحار. لأن القلب في مثل هذه الظروف يعمل بصورة مكثفة جدا، لذلك قد يؤدي شرب الخليط إلى عواقب سيئة للجسم".

وأضافت أن لخليط القهوة وعصير البرتقال سعرات حرارية عالية. لذلك يجب اخذ الحذر من شرب القهوة مع مشروبات الصيف الشائعة.