الكويت.. وفاة قاتل أمه والشرطي في المستشفى

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توفي قبل قليل المتهم بقتل والدته وشرطي المرور بالكويت، في مستشفى العدان، جراء إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية إثر الطلقات النارية التي أصابته أثناء تبادل النيران مع رجال القوات الخاصة، لحظة القبض عليه، وذلك كما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.

وأضافت الصحيفة أن المتهم بارتكاب جريمتي قتل أمه والشرطي توفي داخل المستشفى، متأثراً بالإصابات البليغة التي لحقت به جراء تبادله لإطلاق النار مع رجال فرقة الاقتحام بالقوات الخاصة.

وكان المتهم قد أصيب صباح اليوم بطلقات نارية في ساقه وساعده، قبل ضبطه من قبل فرقة الاقتحام بالقوات الخاصة، بالقرب من أحد المزارع بمنطقة الوفرة، جراء اشتباكه معهم، ورفض الامتثال لأوامرهم بتسليم نفسه، وأطلق النار عليهم، مستخدماً شرطي المرور الذي سرقه وهرب عقب قيامه بقتله.

وكانت مواطنة كويتية لقيت مصرعها طعناً بالسكين على يد ابنها البالغ 19 عاماً، داخل منزلهما بمنطقة القصور صباح اليوم.

وقال مصدر أمني كما ذكرت "القبس"، إن الحريات لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة، لكن ترجيحات أولية دلت على أن قاتل شرطي المرور هو نفس المتهم بقتل والدته، لافتاً إلى أن رجال المباحث يعكفون على حل لغز الجريمتين في آن واحد.

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