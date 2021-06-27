طريقة للتخلص من انتفاخ العينين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف أخصائي طب وجراحة العيون عن طريقة للتخلص من انتفاخ العيون بعد الاستيقاظ من النوم.

ويشير الأخصائي، إلى وجود قطرات لترطيب العينين تساعد فعلا في علاج ما يسمى بمتلازمة العين الجافة، ويمكن استخدامها 3-4 مرات في اليوم، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.

وأضاف أنه يمكن وضع شرائح الخيار على الأماكن المنتفخة من العين، كما توجد كريمات تستخدم بنجاح في التخلص من انتفاخ العينين.

وأشار الأخصائي، إلى أن السبب قد يكون مشكلات في القلب والأوعية الدموية أو أمراض الكلى.

وقد يحصل الانتفاخ نتيجة إفراط الشخص في تناول أطعمة ومشروبات معينة في اليوم الماضي، أو بسبب العدسات اللاصقة، أو الإفراط في استهلاك الملح، أو قد يكون بسبب الحساسية أو مشكلات في الجيوب الأنفية أو الزكام.

والسبب الآخر غير المتوقع جفاف الجسم، فالناس الذين يعيشون في المناطق ذات المناخ الجاف، عليهم شرب الكثير من الماء.