غوغل يحتفي بفنان المنمنمات "محمد راسم".. فمن هو؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

احتفى محرك البحث "غوغل" بالفنان محمد راسم الذي ولد في 24 يونيو عام 1896 بالجزائر في حي القصبة، من أسرة عريقة مهتمة بالفن التشكيلي، وقد اهتم مُنذ نعومة أظافره بفن المنمنمات، وكرس محمد راسم جل حياته لهذا الفن الذي ساهم بقدر كبير في شهرته.

ووضع "غوغل" على وجهة صفحته الرئيسية رسما يظهر الفنان الراحل وهم ممسك بريشته، في إطار لوحة مرسومة.

وقضى الفنان الجزائري قسطا من أيامه وهو يستنسخ ويصمم نقوش السجاد والمطرزات العربية، والزخارف على النحاس، وفيما بعد اكتشف فن المنمنمات الذي هو رسوم زخرفية، وكرس حياته لهذا الفن القديم معيدا إحياؤه خاصة في المغرب العربي، حيث لم يكن معروفا هناك.

وعمل على إضافة لمساته هو على هذا الفن، ولا سيما أدوات الفن التشكيلي الحديث، حتى صار رائد مدرسة فن المنمنمات في الجزائر.

ومن أبرز أعماله تزيين صفحات كتاب ألف ليلة وليلة في 12 مجلدا، وفي عام 1933 كان أول جزائري يفوز بالجائزة الفنية الكبرى.

وتوفي مع زوجته السويدية في ظروف غامضة في 30 مارس 1975، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن ما حدث كان جريمة قتل.