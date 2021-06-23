الكشف عن فائدة جديدة لمكملات زيت السمك

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصلت دراسة طبية أجراها مستشفى كينغز كوليدج لندن إلى فائدة جديدة لمنافع مكملات زيت السمك، إذ أنها تساعد في مكافحة الاكتئاب، والتقليل من أعراضه، بحسب ما جاء في موقع "سكاي نيوز".

ووفق دراسة، فإن أحماض "أوميغا 3" الدهنية، ذات التأثيرات المضادة للالتهابات والمفيدة لصحة القلب، تعمل على تحسين الحالة المزاجية، وتخفف من أعراض الاكتئاب.

وبحسب نتائج الدراسة انخفضت أعراض الاكتئاب وفق المشاركين بنسبة 64 في المئة، علما أن العلماء أشاروا إلى استحالة الحصول على مستويات عالية من أوميغا 3 كالتي حصل عليها المشاركون في الدراسة، من الأسماك فقط، بل يجب اللجوء للمكملات الغذائية.