فيس بوك تتيح خاصية "المتاجر" على واتس أب في عدد من الدول

المصدر: رويترز

أعلنت شركة فيس بوك الثلاثاء عن تغييرات في الأدوات التجارية التي تتيحها لمستخدميها وقالت إنها ستوسع نطاق خاصية (المتاجر) ليشمل تطبيق واتس اب للتراسل في عدد من الدول و(سوق فيس بوك) في الولايات المتحدة.

وقال مارك زكربرغ الرئيس التنفيذي لفيس بوك إن الشركة ستوفر أيضا عبر خاصية المتاجر إعلانات تلائم سلوك كل مستخدم فيما يتعلق بالتسوق.

وأطلقت فيس بوك خاصية المتاجر العام الماضي كوسيلة تساعد الناس على الوصول للمنتجات على فيس بوك وإنستجرام وشرائها في إطار مسعاها لدعم التجارة الإلكترونية.

وقالت الشركة إن أكثر من 300 مليون شخص يزورون (المتاجر) شهريا وإن هناك حوالي 1.2 مليون متجر نشط شهريا.

وأشار زكربرغ خلال أحدث إعلان لأرباح فيس بوك إلى أن التجارة الإلكترونية تمثل واحدة من ثلاثة مجالات مهمة تركز عليها الشركة إلى جانب العمل على الواقع المعزز والافتراضي ومساعدة صانعي المحتوى على جني المال عبر منصات فيس بوك.