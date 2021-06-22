بريطاني يخسر 90 كيلوغراما من وزنه ويندم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

خسر بريطاني يبلغ من العمر 26 عاما، 90 كيلوغراما من وزنه، إلا أنه نادم على ذلك بسبب الجلد المترهل الذي خلفه نقصان الوزن.

وتمكن الشاب من إنقاص وزنه على مدار 4 سنوات من 165 إلى 76 كيلوغراما، مما منحه الثقة في البداية، لكنه ومع ذلك، بدأ لاحقا ملاحظة أنه مع فقدان الوزن، ترهل جلده".

وأنفق عام 2019 عشرة آلاف جنيه لإجراء عملية جراحية للتخلص من الجلد الزائد في منطقة البطن، كما نظم حملة لجمع التبرعات للجراحة التجميلية لباقي أجزاء جسمه.

ويحتاج الشاب لحوالي 20 ألف جنيه لهذا الغرض".