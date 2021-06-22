ضبط رجل سرق 21 طنا من الفستق في أميركا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ألقت السلطات الأميركية القبض على رجل من ولاية كاليفورنيا، لضلوعه بسرقة 21 طنا من الفستق تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف دولار، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.

وقال مكتب عمدة مقاطعة تولاري في منشور على "فيس بوك" إن ألبرتو مونتيمايور (34 عاما) من مونتمايور تم القبض عليه بعد أن كشفت عملية تدقيق روتينية أجرتها شركة Touchstone Pistachio عن فقدان 42 ألف رطل من الفستق.

وجاء في المنشور: "كشف التحقيق في فريسنو ومقاطعة كيرن أن مقطورة تحمل الفستق تم نقلها من ساحة مونتمايور للشاحنات في ديلانو إلى مكان قريب، وتم وضع المكسرات التي تم تخزينها في أكياس تزن 2000 رطل في أكياس أصغر ونقلها إلى مقطورة منفصلة في منطقة قريبة لإعادة بيعها".