نصائح بسيطة لإطالة عمر بطارية الهاتف الذكي

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  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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يضر ترك الهاتف بالشاحن طوال الليل ويقصر من عمرها على المدى الطويل، وفيما يلي مجموعة من النصائح للحفاظ على عمر البطارية مدى أطول، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

- استخدام الشحن المتقطع لتحافظ على بطارية الهاتف بين 20 و 80 بالمئة.

- تقليل مقدار الوقت الذي تبقى فيه البطارية بنسبة 100% من خلال عدم شحن الهاتف في الليل.

- الاحتفاظ بالهاتف في درجة حرارة الغرفة، وبالتالي تجنب درجات الحرارة المرتفعة.

- تقليل استنزاف بطارية الهاتف عن طريق إيقاف تشغيل التطبيقات غير الضرورية.

 

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