نصائح بسيطة لإطالة عمر بطارية الهاتف الذكي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يضر ترك الهاتف بالشاحن طوال الليل ويقصر من عمرها على المدى الطويل، وفيما يلي مجموعة من النصائح للحفاظ على عمر البطارية مدى أطول، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

- استخدام الشحن المتقطع لتحافظ على بطارية الهاتف بين 20 و 80 بالمئة.

- تقليل مقدار الوقت الذي تبقى فيه البطارية بنسبة 100% من خلال عدم شحن الهاتف في الليل.

- الاحتفاظ بالهاتف في درجة حرارة الغرفة، وبالتالي تجنب درجات الحرارة المرتفعة.

- تقليل استنزاف بطارية الهاتف عن طريق إيقاف تشغيل التطبيقات غير الضرورية.