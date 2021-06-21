الكشف عن جهاز غريب يقضي على "الحازوقة"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف طبيب من ولاية تكساس الأميركية عن ابتكار يقضي على الحازوقة، استوحاه من ابنه بينما كان يراقبه وهو يحاول شرب خليط من الحليب المخفوق (milkshake) والآيس كريم من خلال قشة.

وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية فقد ابتكر الدكتور علي سيفي، الأستاذ المساعد في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في سان أنطونيو، أداة HiccAway - المعروفة رسمياً باسم "أداة الشفط والابتلاع القسرية".

ويُباع الجهاز مقابل 14 دولاراً، وهو عبارة عن قشة مع قطعة خاصة للفم في أحد طرفيه وصمام ضغط في الطرف الآخر.

والحازوقة عبارة عن تقلّصات متكررة في الحجاب الحاجز، مع صوت "hic" يأتي من الحبال الصوتية التي تغلق في نفس الوقت.

ويحاكي شرب الماء من خلال القشة تأثير محاولة شرب الحليب المخفوق الكثيف.

كما أنه يحفز الأعصاب الحجابية والمبهمة، المسؤولة عن الحازوقة، ويسمح للدماغ بإعادة الضبط.

وقال الدكتور سيفي إن الجهاز يعمل على الفور ويستمر التأثير لعدة ساعات.

في المقابل، كشف 90% من الأشخاص الذين يصابون بالحازوقة إن القشة حسنت من حالتهم وخففت الأعراض، في اختبار للجهاز أجري على 249 شخصاً.