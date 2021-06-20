الكشف عن كنيسة يزيد عمرها على 1600 عام بسبب إغلاق كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ساهم الإغلاق الذي فرضو فيروس كورونا حول العالم بالكشف عن كنيسة القديس نيوفيتوس التي تعود إلى العصر البيزنطي في تركيا، خلال تطهير المسطحات المائية من التلوث.

وظهرت أطلال الكنيسة التي يزيد عمرها على 1600 عام، بشكل واضح في بحيرة "إزنك" في شمال غرب تركيا، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وصنّف المعهد الأثري الأميركي كنيسة القديس نيوفيتوس، كواحدة من أفضل عشرة اكتشافات لهذا العام.

ويعتقد الباحثون أن الكنيسة بنيت في القرن الرابع، وقد دمرت وغمرتها المياه بعد زلزال وقع في المنطقة قرابة العام 740.