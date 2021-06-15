المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد خبراء التغذية إن البيض يمكن أن يكون بين أفضل الأطعمة لفقدان الوزن، لأنه يشعرك بالشبع بشكل كبير، ولفترة طويلة تمنعك من تناول وجبات خفيفة.



وإليكم 5 أسباب تجعل البيض مثالياً لفقدان الوزن، وفقا لما جاء في موقع "العربية":

أكد خبراء التغذية إن البيض يمكن أن يكون بين أفضل الأطعمة لفقدان الوزن، لأنه يشعرك بالشبع بشكل كبير، ولفترة طويلة تمنعك من تناول وجبات خفيفة.

1.غني بالبروتين

2. منخفض الكربوهيدرات

3. منخفض السعرات الحرارية

4. يحتوي على بعض الفيتامينات القوية

5. يساعد في موازنة نسبة السكر في الدم