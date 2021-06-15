أطعمة تزيد من حرقة المعدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشارت اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي، أن هناك مجموعة من المواد الغذائية لا ينصح بتناولها لمن يعانون من الارتجاع المعدي المريئي،وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.

وتعد الطماطم من الأطعمة التي تحدث حرقة ومشاكل لدى من يعانون من الارتجاع المعدي المريئي، حيث تحدث شعورا بطعم مر أو حامضي في الفم، لأن محتوى المعدة يرتفع إلى المريء.

وكل هذا ينتج عند تناول كمية من الطماطم الطازجة أو المطهوة أو على شكل معجون الطماطم وبالطبع عن تناول البيتزا بالطماطم".

ووفقا للأختصاصية، تدرج في قائمة المواد المسببة للحرقة بالإضافة إلى الطماطم والمعجون: القهوة والحمضيات والشوكولاتة والمعجنات وخاصة الساخنة والفطائر والبيتزا، وعند تناول هذه المواد أو جزء منها مع بعض يزيد من حرقة المعدة.