"حفار قناة السويس" بطل قصة مصورة للأطفال

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ألهمت قصة السفينة الجانحة في قناة السويس، والجهود المصرية لتعويمها، المدير التنفيذي لشركة "فليكس بورت" المختصة بخدمات الشحن للشركات العالمية الأميركي راين بيترسن، لكتابة قصة بالرسوم للأطفال، بطلها "حفار" قناة السويس.

ونشر بيترسن قصة "السفينة العملاقة والحفار الصغير" المصورة للأطفال، لتثقيف الصغار حول القصة التي تكشف دروسا كبيرة، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وفي شرح الكتاب الجديد، كتب بيترسن: "تدور قصة السفينة العملاقة والحفار الصغير حول قوة التفاؤل والإيجابية في تحريك العقبات الكبيرة التي تعترض طريقك".

وانتشرت صورة الحفار المصري الصغير، خلال الأزمة، بشكل كبير، وهو يعمل لحفر الأرض تحت السفينة العملاقة، في مشهد مثير الإعجاب.

وأوضح بيترسن في صفحة تصدير القصة، أن جميع عائدات شراء الكتاب ستذهب إلى البرامج اللوجستية الإنسانية لإغاثة مصابي فيروس كورونا في الهند.

وتباع قصة الأطفال الجديدة بسعر 25 دولار أميركي.