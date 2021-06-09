5 أخطاء تقلل من عمر السيارة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذر خبراء سيارات ألمان من 5 أخطاء يرتكبها السائقون ما يقصر عمرها الافتراضي، حيث يتوجب عدم تجاهل تسريبات «الراديتر» أو زيت المحرك، والانتباه لصيانة الأعطال وعدم تأجيل إصلاح الأجزاء التالفة تجنبا لتفاقم العطل، وفقا لما جاء في موقع "عكاظ".

كما يجب التأكد من «الأضواء» التحذيرية في لوحة عدادات السيارة حتى لا تتفاقم المشكلات، وعدم القيادة بخزان وقود شبه فارغ، أو تغافل فحص ضغط الإطارات دوريا تفاديا لتعرضها للانفجار، مع ضرورة استخدام المكابح اليدوية أثناء التوقف على أسطح غير مستوية حتى لا يرتكز وزن السيارة على ترس P ما يؤدي لكسره، وتفادي وضع اليد على عصا النقل أو التغيير من R إلى D والعكس قبل التوقف التام.

إليكم 5 أخطاء أساسية في السيارة يجب الانتباه إليها:

تجاهل رفع المكابح اليدوية أثناء التوقف

إغفال تسريبات «الراديتر» وزيت المحرك

عدم فحص ضغط الإطارات بشكل دوري

وضع اليد باستمرار على ناقل الحركة

تأجيل إصلاح الأجزاء التالفة وتأخير الصيانة