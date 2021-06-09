مصر.. طفل ميت ينقذ آخر حي في مقبرة!

المصدر: مروة سليم - دبي

عثر عدد من أهالي منطقة "أبو آدم" بمدينة الإسماعيلية شمال القاهرة، على طفل رضيع داخل مقبرة أثناء فتحها لدفن طفل آخر، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أنه أثناء تجهيز القبر لدفن الطفل فوجئوا بوجود رضيع حي داخل المقابر.

وكان مشيعوا جنازة طفل تعرض للغرق في أحد شواطئ محافظة الإسماعيلية، يقوموا بدفنه إلا أنهم وجدوا طفل آخر، حيث ظنوا أنه متوفى إلا أن الطفل حرك قمدمه أثناء نومه.

وقال أحد أهالي القرية إن أحد الأشخاص تطوع لحمل الطفل وإخراجه من داخل القبر ووضعه في قطعة قماش، وتوجه إلى أقرب طبيب للاطمئنان على صحته واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف قائلاً إن المشهد كان خيالياً، ولم يتوقع أحدا أن يكون الطفل مازال حيا وأنهم ظنوا أنه متوفى إلا أنه كان يتحرك، مضيفاً أنه كان في حالة صعبة وكان جائعا جدا وفور إعطائه جرعة من الحليب تناولها كاملة وكان من الواضح أنه داخل القبر منذ أكثر من 3 ساعات لوجود رمال على وجهه".

وتابع قائلا: "كان الطفل هيموت قبل طلوع النهار وكان ممكن يتعرض له كلب أو أي حيوان آخر ويتم نهشه لكن الله كتب له النجاة والسلامة".