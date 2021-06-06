ولاية أميركية تحفز على التطعيم ضد "كورونا" بالجوائز المالية والمغريات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تسعى ولاية فرجينيا الغربية الأميركية إلى تحفيز المواطنين والسكان على التطعيم ضد فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمنح أسلحة صيد مجانية وجوائز مالية كبيرة.

وأعلن حاكم الولاية جيم جاستيس عن سحب على يانصيب بقيمة مليون دولار سيكون حصرياً للحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وفقا لما جاء في موقع "عكاظ".

وقال جاستيس: «سنقوم بهذا البرنامج من 20 يونيو وحتى 4 أغسطس، سنبدأ بالهدايا في عيد الأب»، وأكد أنه على الأفراد أن يكونوا قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح ليكونوا مؤهلين للمشاركة في عملية السحب.

وأضاف أن الهبات ستشمل أيضا شاحنتين جديدتين مجهزتين حسب الطلب و25 رحلة نهاية أسبوع إلى حدائق الولاية وخمسة تراخيص للصيد مدى الحياة وخمس بنادق صيد، وأكد أن عدد الحالات المصابة حالية بالفايروس في الولاية هو 4550 وهو أقل عدد للإصابات في فرجينيا الغربية منذ أكتوبر من العام الماضي.