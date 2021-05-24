تاريخ حوادث التلفريك في أوروبا منذ عام 1970

المصدر: باريس - أ ف ب

وقعت عدة حوادث تلفريك أو مصاعد تزلج كهربائية في السنوات الخمسين الأخيرة في أوروبا على غرار الحادث الذي أدى إلى مقتل 14 شخصا وإصابة شخص بجروح خطرة الأحد في ستريزا في شمال إيطاليا إثر تحطم مقصورة تلفريك، ونستعرض أبرز حوادق التلفريك في اوروبا منذ عام 1970 وحتى يومنا هذا:

- 5 سبتمبر 2005: سقطت كتلة اسمنتية زنتها 800 كيلوغرام من مروحية كانت تنقلها وأصابت تلفريك قرب سولدن في منطقة تيرول النمسوية ما ادى إلى مقتل تسعة متزلجين ألمان هم ستة أطفال وثلاثة بالغين.

- 11 نوفمبر 2000: سقوط 155 قتيلا في حريق شب في قطار جبلي في نفق يربط محطة كابرون للتزلج بنهر كيتزشنايهورن في جبال الألب النمسوية. ونجا 12 شخصا فقط من الحريق.

- الأول من يوليو 1999: سقوط 20 قتيلا في تحطم مقصورة تلفريك للمرصد الفلكي في بيك بور قرب محطة سانت -اتيان للتزلج في مقاطعة أوت ألب الفرنسية. ورأى الخبراء أن سبب الحادث المباشر هو تعطل نظام الفرامل إضافة إلى إهمال كبير في ظروف التشغيل.

- الثالث من فبراير 1998: تسببت طائرة عسكرية أميركية بقطع سلك تلفريك في محطة كافاليزي للتزلج في جبال دولوميتي في إيطاليا. وقتل ركاب المقصورة العشرون.

- 13 يناير 1989: قبل أيام قليلة على وضع تلفريك محطة فوجاني للتزلج في فرنسا بالخدمة انفصلت مقصورة وسقطت عن علو 200 متر، وقتل ثمانية فنيين كانوا يجرون تجارب عليه.

- الأول من مارس 1987: أدى سقوط عمود في مصعد تزلج في لوز-ارديدان في فرنسا إلى تحطم حوالى خمسين قمرة كانت تنقل نحو 200 متزلج فقتل ستة وأصيب مئة تقريبا بجروح.

- 13 فبراير 1983: 11 قتيلا في وادي أوستا في إيطاليا إثر خطأ بشري أدى إلى اصطدام بين مقصورتين.

- العاشر من مارس 1976: 42 قتيلا في في سقوط مقصورة تلفريك في كافاليزي في إيطاليا إثر انقطاع السلك.

- 26 اكتوبر 1972: اصطدام بين مقصورتين خلال تجارب في محطة دوزالب في فرنسا ما أسفر عن سقوط تسعة قتلى في صفوف الفنيين.

- 13 يوليو 1972: 13 قتيلا في بيتن-بيتميرالب في سويسرا في تحطم تلفريك.

- السادس من ديسمبر 1970: سقوط تلفريك قرب ميرانو في جبال دولوميتي في إيطاليا ومقتل خمسة أشخاص.