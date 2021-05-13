فوائد غير متوقعة لمشاهدة الأفلام

المصدر: متالعة موقع الإمارات اليوم

اكتشف الباحثون أن مشاهدة الأفلام ذات المغزى يمكن أن تجعلنا نشعر بمزيد من الاستعداد للتعامل مع تحديات الحياة. وأوضحوا أن هذه النتائج يمكن أن تفسر لماذا يلجأ البعض إلى مشاهدة الأفلام التي تحرك مشاعر الحزن أو السعادة على حد سواء.

وأوضح الباحثون أنه عندما شاهد المشاركون في الدراسة مجموعة من الأفلام، عبروا عن مجموعة متنوعة من ردود الفعل الإيجابية.

وقال الباحثون إن هذه الأفلام الهادفة والمؤثرة تركت لدى المشاركين في الدراسة شعوراً أيضاً بأن "المكاسب والخسائر جزء من الحياة"، وزادت حماسهم للقيام بأشياء جيدة لمساعدة الآخرين والبحث عن الأشياء المهمة حقاً في الحياة.

