السجن لممرضة أميركية قتلت 7 بجرعة أنسولين قاتلة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تواجه ممرضة أميركية، حكما بالسجن مدى الحياة على خلفية مقتل 7 من قدامى المقاتلين إثر حقنها إياهم عمدا بجرعات قاتلة من الإنسولين.

وكانت ريتا مايس (46 عاما) أقرت بذنبها في يوليو عن جرائم القتل السبع ومحاولة قتل رجل ثامن عام 2018، من دون توضيح دوافعها، واكتفت حينها بالقول وهي تبكي "أنا آسفة للألم الذي تسببت به".

وألمح محاميها إلى أنها فقدت قدرتها على "صفاء التفكير" بسبب مشكلات في الصحة الذهنية تشمل اضطرابات ما بعد الصدمة عانت منها إثر مهمة لها في العراق، وهو ما فاقمه عملها كممرضة بدوام ليلي في مستشفى لقدامى المقاتلين بولاية فيرجينيا الغربية.

لكن القاضي توماس كليه اعتبر أن مايس ارتكبت جرائمها "من دون أي تفسير وبالتأكيد بلا أي مبرر".