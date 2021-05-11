منها البقوليات.. أطعمة يساعد تناولها على إنقاص الوزن ونمو الشعر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نصح خبراء التغذية بتناول 7 أطعمة مسلوقة، مؤكدين ضرورة عدم الإفراط في الطعام المسلوق للحفاظ على عناصره الغذائية.

وبحسب تقرير نشره موقع "Boldsky"، المعني بالشؤون الصحية، فإن هناك الكثير من الأطعمة الأخرى، التي يمكن أن تكون صحية وشهية عند سلقها مثل الدجاج والفاصوليا والأسماك.

وأوضح التقرير، أنه عند طهي الطعام، من الضروري أن يتغير المحتوى الغذائي، ولهذا السبب، ينصح خبراء الصحة بتجنب الإفراط في غلي الطعام المسلوق أثناء الطهي لأنه يمكن أن يفقد معظم عناصره الغذائية.

وقال التقرير، إن "الطعام المسلوق يساعد على إنقاص الوزن وتحسين نسيج الجلد ونمو الشعر والوقاية من الحموضة وحصى الكلى والتهاب المعدة"، مشيرا إلى أن أفضل جزء هو أن الأطعمة المسلوقة يمكن أن تكون لذيذة وشهية من خلال بعض الخطوات.

البقوليات

أظهرت الدراسات أن تناول البقوليات المسلوقة يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول في الدم، ويقلل من ضغط الدم ويساعد في الحفاظ على وزن الجسم، وكلها عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

الفاصوليا الخضراء

تحتوي على 4 غرامات من الألياف، وبعضها من الألياف القابلة للذوبان. وتساعد الألياف القابلة للذوبان في خفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة أو ما يسمى بالكوليسترول الضار ومستويات الكوليسترول الكلية.

البطاطس

يعتبر سلقها أفضل الخيارات لتقليل محتوى الدهون والسعرات الحرارية مقارنة بالقلي. ويشير خبراء التغذية إلى أن تناول البطاطس المسلوقة من أفضل الطرق لملء المعدة دون القلق بشأن زيادة الوزن.

البروكلي

يمكن غليه لتحسين فوائده. لأنه غني بالعديد من العناصر الغذائية، من بينها الألياف وفيتامين "C" وفيتامين "K" والحديد والبوتاسيوم. كما أنه يحتوي على بروتين أكثر من معظم الخضروات الأخرى.

الروبيان

يعتبر الجمبري أو أي نوع من المأكولات البحرية الأخرى أكثر فائدة غذائيًا عندما يتم سلقه. فدرجة الحرارة الزائدة أثناء الطهي تدمر المعادن الحساسة الموجودة في المأكولات البحرية. ويمكن إضافة الروبيان المسلوق إلى الكاري أو الحساء أو السلطات للاستمتاع بفوائده.

البيض

يعد البروتين الموجود في بياض البيض المسلوق مفيدا للغاية صحيا، حيث يساعد في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم. ويمكن من خلال إضافة قليل من الفلفل أن يصبح البيض المسلوق أكثر لذة وصحة.

الذرة

تحتوي الذرة المسلوقة على فيتامينات "B"، والتي تعتبر مهمة للصحة العامة، كما تزود الذرة جسم الإنسان بالمعادن الأساسية مثل الزنك والمغنيسيوم والنحاس والحديد والمنغنيز.