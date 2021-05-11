الهند: مواجهة كورونا بـ"فضلات الأبقار"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لجأ كثيرون إلى مراكز لإيواء الأبقار مرة أسبوعيا لتغطية أجسادهم بفضلاتها، ظنا أنها تعزز المناعة أو تسهم في الشفاء من "كوفيد 19"، مع تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء الهند.

لكن الأطباء حذروا بشدة من هذه الممارسة، وقالوا إنه لا يوجد دليل علمي يثبت فعاليتها، بل إنها قد تتسبب في نشر أمراض أخرى.

ويعصف وباء فيروس كورونا بالهند، حيث سجلت البلاد حتى الآن 22.66 مليون إصابة و246116 وفاة، ويقول خبراء إن العدد الفعلي قد يكون أعلى بواقع 5 إلى 10 أمثال ما هو معلن.

ويعاني المواطنون في شتى أنحاء الهند للعثور على أماكن بالمستشفيات أو اسطوانات أكسجين أو أدوية، ويتوفى كثيرون بسبب الافتقار إلى العلاج.

وينتظر المشاركون في هذا الممارسة حتى جفاف الفضلات على أجسادهم، ويمارس بعضهم اليوغا لتعزيز مستويات الطاقة، ثم تزال هذه المواد بعد ذلك باستخدام الحليب.