لهو أطفال يتحول إلى "حمام دم" في مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفي 4 أشخاص وأصيب 2 أخرون بمشاجرة بين أبناء عمومة في سوهاج بمصر، قبل موعد آذان المغرب، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

واشتبك اثنان من أبناء العمومة داخل القرية بشكل تطور بينهما، ما استدعى تدخل الأهل من الطرفين واستخدام السلاح بينهم ليقع 4 قتلى وإصابات بين الطرفين.

وتدخلت قوات الأمن على الفور مع سماع دوي إطلاق النار، مشيرة إلى أن الاشتباك بين الطرفين أخذ وقتا بسبب تدخل الأهالي من كلا الجانبين.

وأفادت التحقيقات التي أجرتها النيابة بوقوع مشاجرة بين طرفين بالقرب من موعد الإفطار، حيث كان أحد الأطفال يلهو بالنار ويحاول آخر الاشتباك معه، ومع الوقت استغل أهالي الطرفين وجود خلاف سابق بينهما ليتطور الأمر وتتسع دائرة الاشتباك ويقوم أحدهما باستخدام السلاح الناري ليتسبب في سقوط قتلى ومصابين.