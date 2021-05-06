القبض على 5 أشخاص أعادوا استخدام "مسحات" كورونا في مطار إندونيسيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اعتقلت الشرطة في إقليم سومطرة الشمالية إندونيسيا خمسة أشخاص للاشتباه في قيامهم بإعادة استخدام أدوات الفحص الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا مع ركاب في المطار الدولي بالإقليم ، حسبما قال متحدث باسم الشرطة، مساء أمس.

وصرح المتحدث باسم الشرطة الإقليمية هادي وحيودي بأن الخمسة، الذين كانوا يعملون في شركة كيميا فارما المملوكة للدولة، قاموا بغسل وإعادة تغليف مسحات أنف للاختبار السريع القائم على المستضدات واستخدموها لفحص المسافرين في مطار كوالانامو في مديتة ميدان عاصمة الإقليم .

وقال هادي: "سوف نستجوب كبار المسؤولين في الشركة للوصول إلى جوهر القضية"، مضيفا أن المشتبه بهم الخمسة كانوا يرتكبون هذه الأفعال منذ ديسمبر.

وأوضح أن المشتبه بهم قد يواجهون عقوبة السجن ست سنوات إذا ثبتت إدانتهم بانتهاك قوانين الصحة وحماية المستهلك في إندونيسيا.

وقال رئيس شرطة الإقليم بانكا بوترا سيمانجونتاك إن المشتبه بهم حققوا ربحا قدره 30 مليون روبية (2000 دولار) يوميا من إعادة استخدام مسحات الأنف.

وتم الكشف عن هذه الممارسة في أواخر الشهر الماضي من جانب ضابط شرطة تظاهر بأنه راكب يخضع لفحص كورونا السريع في المطار.

