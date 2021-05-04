بعد 27 سنة ..نهاية قصة "غيتس"و" مليندا "

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن بيل غيتس مساء امس الإثنين، إنفصالها عن زوجته مليندا بعد 27 عاماً على زواجهما.

ومن خلال بيان مشترك شاركه الملياردير الأميركي مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال بيل ومليندا "بعد قدر كبير من التفكير والكثير من العمل بشأن علاقتنا، اتخذنا قرارًا بإنهاء زواجنا. على مدار الـ 27 عامًا الماضية، قمنا بتربية ثلاثة أطفال رائعين وبنينا مؤسسة تعمل في جميع أنحاء العالم لتمكين جميع الأشخاص من عيش حياة صحية ومنتجة "، في إشارة إلى مؤسسة بيل وميليندا جيتس، وهي أكبر مؤسسة خاصة مؤسسة في العالم تزيد قيمتها عن 40 مليار دولار وتأسست عام 2000.

وأضاف البيان "نواصل مشاركة الإيمان بهذه المهمة وسنواصل عملنا معًا في المؤسسة، لكننا لم نعد نعتقد أنه يمكننا أن ننمو معًا كزوجين في هذه المرحلة التالية من حياتنا. نطلب المساحة والخصوصية لعائلتنا نبدأ في خوض هذه الحياة الجديدة ".