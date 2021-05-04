الاتحاد الأوروبي يعتزم السماح للسياح الذين تلقوا جرعات كاملة من اللقاح بدخول أراضيه

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قدمت المفوضية الأوروبية الاثنين مقترحا يتيح للسياح الذين تلقوا الجرعات الكاملة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بدخول دول الاتحاد على أن ينظر الأعضاء في هذا المشروع الأربعاء.

وبحسب المقترح فإن القرار يشمل السياح الذين أتموا عملية التطعيم بلقاحات أقرها الاتحاد قبل 14 يوما على الأقل من موعد وصولهم إلى دول الاتحاد.

وكانت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين قد صرحت قبل أسبوع بأن السياح الأمريكيين الذين تلقوا اللقاحات ضد الفيروس سيستطيعون مجددا دخول الدول الأوروبية.

ويستعد الاتحاد لإطلاق شهادات صحية أوروبية تعتمد انطلاقا من أواخر يونيو القادم.

اقترحت المفوضية الأوروبية الاثنين السماح بدخول المسافرين الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي أقرها الاتحاد الأوروبي إلى دول التكتل. وسيتوجب حاليا تقديم المقترح إلى الدول الأعضاء فيما سيدرسه مندوبوهم الـ27 الأربعاء.

وأفادت المفوضية أنها "تقترح السماح بدخول إلى الاتحاد الأوروبي ليس فقط للأشخاص القادمين من دول يُعد الوضع الوبائي فيها جيدا، بل أيضا أولئك الذين تلقوا الجرعة الأخيرة الموصى بها من اللقاحات التي أقرها الاتحاد الأوروبي".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قد صرحت قبل أسبوع أنه سيُسمح للسياح الأمريكيين الذين تلقوا اللقاحات بدخول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة.

وينص المقترح على أنه سيتعين على المسافرين أن يكونوا قد أتموا عملية التطعيم قبل 14 يوما على الأقل من موعد وصولهم إلى دول التكتل. ويمكن للدول الأعضاء أن توسع هذا الإذن ليشمل الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية بشكل طارئ، بحسب ما أفادت المفوضية.

ويستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاق شهادات صحية أوروبية يأمل بأن يبدأ العمل بها بحلول نهاية حزيران/يونيو. وإلى حين تطبيق ذلك، من المرتقب أن يكون بإمكان دول التكتل قبول الشهادات الصحية الصادرة عن دول خارج الاتحاد، وفق المفوضية.

وأغلق الاتحاد الأوروبي حدوده الخارجية في مارس 2020 أمام السفر "غير الضروري" ووضع منذ حزيران/يونيو قائمة تجري مراجعتها دوريا للدول من خارج الاتحاد التي يمكن للمقيمين فيها دخول الاتحاد.

وتقترح المفوضية توسيع القائمة عبر تخفيف الحد الأقصى لمعدل انتشار العدوى من 25 إلى 100 لكل مئة ألف من السكان، وهو معدل لا يزال أقل بكثير من المعدل المسجل في الاتحاد الأوروبي حاليا والبالغ أكثر من 420.

لكن تم اقتراح آلية لتعليق السفر من أي دولة في حال تدهور الوضع الوبائي فيها، خصوصا إذا كان ذلك نتيجة انتشار نسخة متحورة من فيروس كورونا.