دلائل تكشف الإصابة بالأورام الدماغية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تختلف أورام المخ بين السرطانية الحميدة والسرطانية الخبيثة، فيما تختلف سرعة نمو حجم الورم حسب نوعه ما يستوجب أيضا طريقة علاج تختلف من مريض لآخر حسب الحجم ومدى تأثيره على أنشطة الدماغ، وقربه من المناطق الحيوية في المخ.

وقال أطباء إن مجموعة من الأعراض يمكن ملاحظتها من شأنها الكشف عن الإصابة بالأورام الدماغية، وتشمل الأعراض العامة لأورام الدماغ بداية نوبة صداع أو حدث تغير في نمطها كأن تصبح أشد وأكثر تكراراً، علاوة على القيء أو الغثيان غير المبرر، وصعوبة في الاتزان، والكلام، والشعور بالتشوش في النشاطات الحياتية، وتغير في الشخصية أو السلوك.