"الفتاة الكارثة" تبيع صورتها الأصلية بنحو نصف مليون دولار

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

باعت زوي روث، الفتاة التي عرفت باسم "الفتاة الكارثة"، صورتها الأصلية التي التقطت عام 2005 وكانت حينها تبلغ من العمر 4 سنوات، والتي تظهر فيها وهي تبتسم أمام منزل يحترق بولاية نورث كارولينا الأميركية،، مقابل 473000 دولار.

وبيعت صورة روث، البالغة من العمر الآن 21 عاما، وهي طالبة جامعية، من خلال بين لاشز، وهو رائد أعمال جمع حوالي 2 مليون دولار من المبيعات، عبر أحد العملات المشفرة، بحسب ماجاء ف وسائل إعلام روسية.

وقالت زوي روث، التي أشارت إلى إنها تخطط لاستخدام العائدات لسداد قروض الطلاب والتبرع بأموال إضافية للجمعيات الخيرية

وتستخدم صورة زوي في الكثير من الصور الساخرة أو التعليقات المضحكة، حيث تظهر تبتسم وغير مبالية بالوضع الموجود خلفها.