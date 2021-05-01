هل "التعرق" يعد خطر على الصحة؟

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أشارت الدكتورة الروسية لودميلا لابا خلال حديث تلفزيوني كما قالت قناة "روسيا اليوم" أن العرق البارد الذي يرافقه ارتفاع درجة الحرارة، يشير إلى ضرورة مراجعة الطبيب.

وأضافت روسيا اليوم عبر موقعها الإلكرتوني عن الدكتورة قولها إنه عندما يكون العرق باردا يجب الانتباه إلى حالة الرئتين. لأنه قد يشير إلى بداية التهابات فيها، أو تفاقم مرض مزمن. لذلك يجب قياس درجة الحرارة، فإذا ظهر أنها مرتفعة يجب استدعاء الطبيب فورا، لأن هذا مؤشر خطير.

وأكدت لابا أن التعرق الشديد قد يشير غالبا إلى تعرض الجسم إلى هجمة فيروسية قوية، وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب أيضا، لتحديد الاجراءات اللازمة.

وشددت على أنه يجب الانتباه لهذه المشكلة، ومراجعة الطبيب، لأنها مرض يصيب منظومة الغدد الصماء. كما يفعل الجميع في حالة الشعور بتسارع ضربات القلب. لأنها مشكلة جدية فعلا.