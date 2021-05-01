فوائد عصير البطيخ

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تتغير العادات الغذائية في الصيف بسبب البيئة الحارة وتأثير الحرارة على أجسامنا، ويتم تعديل كمية الطعام التي نتناولها بطريقة تحافظ على أجسامنا باردة، دون فقد العناصر الغذائية الحيوية.

ويعتبر عصير البطيخ الخيار الأفضل خلال فصل الصيف للحث على الشعور بالشبع والحفاظ على برودة الجسم ومنع الجفاف وتوفير الفيتامينات والمعادن الأساسية للجسم.

كما أن عصير البطيخ منخفض الكربوهيدرات والسعرات الحرارية وغني بالألياف والأحماض الأمينية مثل مثل الليكوبين.

ويلبي البطيخ 17 في المائة من الاحتياجات اليومية لفيتامين أ و 21 في المائة من الاحتياج اليومي لفيتامين سي.

ويحافظ على سوائل الجسم لاحتوائه على كمية كبيرة من الماء، ويعطي عصير البطيخ الطاقة بسبب وجود فيتامين ج وفيتامين أ والمغنيسيوم.

كما يساعد في إفراز السموم من الجسم. ويساعد المحتوى العالي من البوتاسيوم المعدني في عصير البطيخ على تحسين وظائف الكلى وتصفية حمض البوليك الزائد والسكر والسموم الأخرى الموجودة في الدم.