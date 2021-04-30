"غوغل" تكشف صورة لهاتفها الجديد عن طريق الخطأ

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت "غوغل" عن طريق الخطأ صورة للهاتف "بكسل 5 أي 5 جي"، كشفت عن بعض التفاصيل الخاصة بالكاميرا المدمجة بالجهاز، قبل أن تقوم بحذفها لاحقا، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وستدعم كاميرا الهاتف تقنية "المدى الديناميكي العالي"، والتي تجعل الصور المعروضة على الشاشة واقعية تماما، ومطابقة لما يمكن مشاهدته في العالم الحقيقي.

كذلك تدعم كاميرا الهاتف "تنسيق ملف الصور القابل للتبديل"، أي الاحتفاظ بالبيانات الوصفية للصور أو الأصوات التي التقطت وسجلت، مثل التاريخ والوقت والموقع والبعد البؤري وإعدادات الكاميرا وحقوق الطبع والنشر.