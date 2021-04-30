5 أعراض على مرضى الكلى الانتباه إليها في رمضان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشار أطباء إلى ضرورة خضوع مرضى الكلى للاستشارة الطبية خلال شهر رمضان المبارك، إذ يتعلق الأمر بنوع المرض الكلوي وأداء الكليتين وحالتهما الطبية، ونوعية الأدوية التي يتناولها المرضى بناء على الوصفة الطبية لكل منهم، وفقا لما جاء في موقع "عكاظ".

وشدد أطباء على ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه يومياً، لا تقل عن 3 موزعة بين الإفطار والسحور، والتوقف تماماً عن تناول الأغذية المملحة أو الغنية بالصوديوم خلال الشهر، كما شددوا على ضرورة الانتباه لـ5 أعراض حال ظهورها، يستوجب منع الصيام فورا، مع الاتصال بالطبيب، وهي: انتفاخ أو تورم في الجسم أو الوجه، أو صعوبة أثناء التنفس، وكذلك الشعور بالدوخة، علاوة على فقدان أو انخفاض الشهية بشكل ملحوظ، أو الإحساس باضطراب في درجة الوعي.