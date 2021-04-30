نفوق أطنان من أسماك بحيرة القرعون اللبنانية

تبحث السلطات اللبنانية في أسباب نفوق مئات الأطنان من الأسماك خلال الأيام الماضية في بحيرة القرعون شرقي البلاد، في ظاهرة لم تعرف أسبابها بعد بشكل واضح، في وقت تحدثت تقارير عن وجود وباء فيروسي خطير أصابها ، بينما عزاه آخرون إلى التلوث.



وعلى ضفاف البحيرة، يمكن رؤية مئات الأسماك من كل الأحجام مكدسة، على مسافة تفوق الخمسة كيلومترات، فيما تنتشر رائحة نتنة في الجو. وعكف رجال على إزالة الأسماك النافقة بالمجارف، وحملها في عربات، وتفريغها في شاحنات.



وقال نصر الله الحاج من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: «نحن هنا لليوم الثالث، نحاول رفع الأسماك النافقة عن شط بحيرة القرعون»، مضيفاً «أزلنا ما قيمته 40 طناً تقريباً».



ووصف صياد السمك محمود عفيف فارس الوضع بأنه «كارثة»، مضيفاً «أنها أول مرة في حياتنا نرى مشهداً كهذا».



وحذرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وجمعية حماية الطبيعة الجمعة من «مرض وبائي وفيروسي خطر قابل للانتقال».



وأوضحت الهيئتان في تقرير أولي، أن الوباء يستهدف نوعاً معيناً من أسماك القرعون هو سمك «الكارب»، في حين أن الأنواع الأخرى «بصحة جيدة». ولفت التقرير إلى أن هذا الوباء يفاقم أزمة الأسماك في الليطاني، جراء التلوث الكيميائي والبيولوجي الناتج عن الأنشطة البشرية الصناعية والزراعية والسكنية.



