تليغرام يحدد موعد إتاحة مكالمات الفيديو الجماعية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن مؤسس تليغرا إطلاق ميزة مكالمات الفيديو الجماعية على الموقع خلال شهر مايو القادم.

وتوقع الروسي بافيل دوروف أن الميزة التي يعمل عليها مطورو الموقع منذ فترة، ستجذب الملايين للتطبيق، مؤكداً أنها تتمتع بدرجة أمان تفوق مثيلاتها في التطبيقات الأخرى.

ووفق موقع «ريان فان» (الأربعاء)، ستتم إضافة مكالمات الفيديو الجماعية ومؤتمرات الفيديو، إضافة إلى الدردشات الصوتية المتاحة بالفعل للمستخدمين، وستطبق ميزة مشاركة الشاشة والتشفير وإلغاء الضوضاء ودعم سطح المكتب والجهاز اللوحي، ما يجعل برنامج المراسلة منصة قوية لإجراء هذه المكالمات.

يذكر أن التطبيق أتاح من قبل إجراء مدفوعات عبر الدردشات، إذ يمكن الدفع ببطاقات الائتمان بفضل الأنظمة المدمجة.