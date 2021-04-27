صيدلانية سورية تلجأ إلى مشعوذ لاستعادة حقها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اقنع وشعوذ صيدلانية سورية بقدرته على مساعدتها في في استعادة حقها عن طريق الشعوذة وكتابة الطلاسم، قبل أن يسرقها ويختفي حتى القبض عليه في دمشق.

وتمكن قسم شرطة المرجة من القبض على المشعوذ في شارع الثورة بدمشق بكمين محكم، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن الصيدلانية التي كانت على خلاف عائلي حول ملكية منزل، اقتنعت بنصيحة أحد معارفها ولجأت إلى مشعوذ.

وأضافت الداخلية أن المشعوذ حضر عدة مرات إلى الصيدلية، وكان يقرأ كلمات "بلهجة غير معروفة أثناء تجوله فيها.

وفي المرة الأخيرة، طلب من الصيدلانية الخروج من الصيدلية بحجة أنه سيقرأ التعويذات بمفرده، كما طلب منها إخراج مصاغها الذهبي بحجة القراءة عليه، ووضعه تحت المصحف وطلب منها إحضار الملح وعلبة مياه مختومة وكمية من الكمّون.

وعند خروجها من الصيدلية لإحضار الكمون، فرّ بمصاغها وأموالها.

وأشارت الداخلية إلى أنها صادرت لدى المشعوذ 4 ملايين ليرة سورية ثمن المصاغ الذهبي، إضافة إلى "ورقة عليها أرقام وعبارات وهي عبارة عن تعويذة كتبها بخط يده خاصة بالسحر والشعوذة".