استرالي ينهي حياته وحياة رضيعته بالقفز من علو 35 مترا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقدم الأسترالي هنري شيبردسون البالغ من العمر 38 عاماً على الانتحار مع ابنته كوبي البالغة من العمر تسعة أشهر، بعدما ربط عربتها بجسمه وقفز عن ارتفاع 35 متراً.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد اتصل الموجودون بالقرب من "Whispering Wall" بالإسعاف بعدما حاولوا جاهداً منع الرّجل من ارتكاب هذه الجريمة المروّعة.



وفور وصول ضباط الشّرطة والإسعاف، كان الوالد قد توفي في حين أعلنت وفاة الرضيعة بعد نحو 15 دقيقة من محاولات رجال الإسعاف لإنقاذها.

وأفادت الشّرطة أنّ شيبردسون ووالدة طفلته كوبي كانا على خلافٍ وأنّ سجل الزوج كان حافلاً بجرائم العنف المنزلي، إذ ليست المرّة الأولى التي يهدد فيها بقتل ابنته ووالدتها وقد مثل أمام المحكمة مرّات عدّة لمخالفته قرارات عدّة. كما وصفت الشرطة الواقعة بالأسوأ على الإطلاق.