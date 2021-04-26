اتهام إسباني بالتسبب بإصابة 22 شخصاً بـ«كوفيد-19»

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يواجه إسباني تهمة التسبب بإصابة 22 شخصا بالمرض ، حيث ظهرت عليه أعراض كوفيد -19، وكان يسعل على زملائه في العمل، وأخبرهم «سأعطيكم جميعا فايروس كورونا»، وذلك بعد أن أصاب 22 شخصًا بالمرض، وفقا لما جاء في صحيفة "عكاظ".

وقالت الشرطة في بيان إنه قبل أيام من تفشي المرض، ظهرت على الرجل أعراض كوفيد-19، لكنه رفض اقتراحات زملائه بالعودة إلى المنزل والعزل الذاتي.

وبعد نهاية دوام عمله، وعندما لم يُظهر الرجل أي تحسن، ذهب لإجراء اختبار «بي سي أر» قبل زيارة لصالة ألعاب رياضية والعودة إلى العمل في اليوم التالي، رغم أن الرؤساء أخبروه بالعودة إلى المنزل بعد أن ظهر ارتفاع درجة حرارته إلى نحو 40 درجة مئوية، إلا أن الرجل رفض.

وفي نهاية اليوم، جاءت نتيجة الفحص إيجابية، ثم تم اختبار زملائه، وحصل خمسة منهم على نتائج إيجابية، قالت الشرطة إنهم بدورهم أصابوا أقارب بينهم ثلاثة أطفال.

وفي صالة الألعاب الرياضية التي زارها الرجل، ثبتت إصابة ثلاثة أشخاص وإصابة أفراد أسرهم أيضًا.