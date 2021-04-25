بالفيديو.. يلقي مبالغ مالية على المارة من شرفة منزله في مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عاد المصري صبري صدومة لإثارة الجدل مجددا في مصر، بعد مرور 5 أشهر على الضجة التي أثارها بإلقائه أموالا من نافذة منزله.

فقد شهدت مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، هذه الحادثة مرة جديدة، إذ قام صدومة بإلقاء مبالغ ورقية على أهالي منطقته، الذين كانوا يتشاجرون ويتصارعون للحصول عليها. كما أوقف أحد المارة سيارته وسط الطريق وترجّل منها وأسرع لالتقاط الأموال.

وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أنه قام بذلك قبل أذان المغرب بربع ساعة فقط، عندما كان الصائمون مقبلين على الإفطار.