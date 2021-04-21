إصابات كوفيد-19 في أوروبا تقلق «الصحة العالمية»

رصدت منظمة الصحة العالمية علامات مقلقة بشأن زيادة الإصابات بكورونا في معظم أنحاء المنطقة الأوروبية، وفقا لما جاء في موقع "عكاظ".

وذكر مكتب المنظمة في روسيا، استنادا إلى تقديرات المكتب الأوروبي أن «المكتب الأوروبي الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لاحظ، من خلال تلقي التقارير الوبائية عبر آلية اللوائح الصحية الدولية، وجود علامات مقلقة على زيادة حالات كوفيد-19 جديدة في معظم المنطقة الأوروبية، التي تضم 53 دولة، بما في ذلك الاتحاد الروسي».

ولفتت المنظمة إلى أنها تلقت حتى الآن من المنطقة الأوروبية التابعة لها، بيانات عن أكثر من 49 مليون حالة إصابة مؤكدة بعدوى «كوفيد-19».

وأشير في هذا الصدد إلى أن «العدد الإجمالي للإصابات في المنطقة الأوروبية على مدى الأسبوعين الماضيين زاد بنسبة 6%، وعدد الوفيات بنسبة 5%. وقد واجهت عدة دول تحديات خطيرة في الحد من عدد هذه الحالات منذ الذروة الأخيرة في عام 2020».