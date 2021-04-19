من أجل المال.. مدمن مخدرات يقتل زوجته أمام طفلتيها في مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قتل رجل زوجته وعلّق جثتها أمام طفلتيها بعدما رفضت إعطاءه المال لشراء المخدرات.

وفي تفاصيل الجريمة التي نقلتها محطة ال بي سي، فقد تلقى قسم شرطة "بولاق الدكرور" بلاغاً من أفراد أسرة الضحية البالغة من العمر 20 عامًا، يفيد بعثورهم على جثتها داخل شقتها، إضافة الى تلقيهم اتصالًا هاتفيًا من زوجها ليخبرهم أنه قتلها.

وبعد انتقال الأجهزة الأمنية إلى المكان، عُثر على جثة المجني عليها معلقة في "ماسورة غاز" واختفاء زوجها.

بعدها تمكّنت الشرطة من القبض عليه ليعترف بعد ذلك بارتكابه الجريمة.

ومن خلال التحقيقات، تبيّن أن المتهم، البالغ من العمر 27 عاماً، قتل زوجته لأنها رفضت إعطاءه أموالاً لشراء مادة مخدرة، ثمّ علّق جثتها.

ولفتت إحدى قريبات الضحية الى أن الزوج طلب من زوجته إعطاءه مبلغاً من المال كانت قد حصلت عليه من والدها للإنفاق على ابنتيها، وأنه خنقها أمام الطفلتين.