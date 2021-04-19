المدة والتوقيت المناسبين لممارسة الرياضة في رمضان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعد الرياضة ضرورية حتى في شهر رمضان لمنع زيادة الوزن، ولتنشيط الدورة الدموية ونفض الخمول والكسل والتخلص من الطاقة السلبية، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وينصح بممارسة الرياضة خلال ساعات الإفطار لمدة نصف ساعة يوميا لمن يعانون من الوزن الزائد، لكن يشترط ألا يعاني الشخص من أمراض الكلى والقلب والشرايين.

كما يؤثر عامل السن على مدة التمرين، لكن بصفة عامة يفضل ممارسة الرياضة أثناء الصيام لمدة نصف ساعة يوميًا.

وتعد السباحة ولعب الكرة بأنواعها وركوب الدراجات والخيل والمشي من أفضل الرياضات، أما رفع الأثقال فيفضل تأجيلها لفترة المساء بعد نحو ساعتين من تناول الإفطار.