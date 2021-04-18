ناسا تحدد موعد أولى رحلات المروحية "إنجنويتي" على سطح المريخ

المصدر: واشنطن -د ب أ

قالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) يوم السبت إنها أجلت مرة أخرى أول عملية تحليق للمروحية الصغيرة "إنجنويتي" على الكوكب الأحمر في إطار سعيها لإصلاح مشكلات تقنية بها.

وذكرت ناسا أنه جرى إعادة تحديد موعد أول رحلة لإنجنويتي- التي وصلت إلى المريخ على متن المسبار بيرسيفرانس- لتكون يوم الاثنين الساعة 0430 بتوقيت جرينتش. ولكن هناك دائمًا احتمال أن يتم تأجيلها مرة أخرى.

وكان الموعد المحدد سابقًا لتحليق المروحية الصغيرة هو يوم الأحد 11 أبريل، وتم تعديل الموعد ليكون 14 من ذات الشهر.

وقالت ناسا إن اختبار الدوران عالي السرعة للمروحية "إنجنويتي" والذي جرى يوم أبريل انتهى مبكرا عندما ظهرت مشاكل أثناء الانتقال من وضع ما قبل الطيران إلى وضع الطيران.

وقالت وكالة الفضاء إنه منذ ذلك الحين، أكملت المروحية المصغرة اختبار الدوران السريع بنجاح.

وستشهد الرحلة التجريبية محاولة المروحية، التي تزن حوالي 1.8 كيلوجرام، التحليق على ارتفاع حوالي 3 أمتار، وتبقى في مكان واحد لمدة 30 ثانية تقريبًا ثم تعود إلى سطح المريخ.

وستكون هذه أول رحلة لطائرة على سطح كوكب آخر.

وتعمل المروحية ببطاريات الليثيوم ولديها القدرة على القيام بالعديد من محاولات التحليق الأخرى لمدة شهر تقريبا.

وتواجه المروحية ظروفًا قاسية على سطح المريخ: حيث تصل درجات حرارة إلى 90 درجة مئوية تحت الصفر، وجاذبية منخفضة وغلاف جوي رقيق.

وسافرت "إنجنويتي" إلى المريخ على متن المسبار بيرسيفرانس، الذي يزن حوالي ألف كيلو جرام وهو بحجم سيارة صغيرة.

ووصل المسبار إلى الكوكب الأحمر في فبراير الماضي بعد رحلة استمرت 203 أيام.

وهبط في بحيرة جافة تبلغ مساحتها 45 كيلومترا وتسمى جيزيرو كريتر التي سيجري فحصها خلال العامين المقبلين.