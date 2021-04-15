معلمة ترغم طالبة على عصب عينيها في اختبار عن بعد في إيطاليا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أرغمت معلمة إيطالية طالبة على عصب عينيها خلال اختبار عن بعد، لمنعها من الغش، ما أثار غضباً في الوسط التعليمي تطلب تدخل الحكومة، مبررة فعلتها بأن النتائج الجيدة التي تحققها مثيرة للشك، وفقا لما جاء في موقع "عكاظ".

ونشرت صحف محلية صورة الطالبة (15 عاماً) التي قالت إنها شعرت بالذل أمام الملأ، فأمرت الحكومة بتحقيق موسع، وقالت نائبة وزير التربية باربارا فلوريديا: «ثقافة الشك خطأ وما فعلته المعلمة لا يدخل في أهدافها. أتضامن مع التلميذة».

وطالب اتحاد الطلاب بتطبيق قانون حقوق المتعلمين عن بعد، لاسيما أن الإيطاليين تضرروا أكثر من قرنائهم الأوروبيين، بغلق مدارسهم 30 أسبوعا جزئيا أو كليا العام الماضي بسبب كورونا.