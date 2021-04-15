الفطر.. علاج سحري للاكتئاب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصلت دراسة حديثة إلى أن مركبا مخدرا يوجد في الفطر قد يكون "علاجا سحريا" للاكتئاب، وبنفس فعالية الأدوية العادية المضادة للمرض الذي يعاني بسببه كثيرون حول العالم.

وقارن باحثون بريطانيون بين الإمكانات العلاجية لمادة "سيلوسيبين" الموجود في الفطر، وبين دواء "إسكيتالوبرام" المضاد للاكتئاب، لدى 59 شخصا يعانون اكتئابا متوسطا ​​إلى شديدا، وذلك على مدار 6 أسابيع.

ووجدوا أنه رغم انخفاض درجات الاكتئاب لدى من تناولوا المادة والدواء، فإن الانخفاض كان بسرعة وحجم أكبر لدى أولئك الذين تناولوا "سيلوسيبين" الموجودة في الفطر.

وحذر الباحثون من أن المقارنة الرئيسية بين "سيلوسيبين" ومضاد الاكتئاب "إسكيتالوبرام"، لم تكن ذات دلالة إحصائية، الأمر الذي يستدعي إجراء تجارب على عدد أكبر من المرضى ولفترة أطول، للتحقق ما إذا كان المركب الفطري يمكن أن يكون أفضل أو أكثر فاعلية من مضادات الاكتئاب المعروفة.