""لستم وحدكم".. ممرضة تبتكر طريقة لدعم مرضى "كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ابتكرت ممرّضة في البرازيل طريقة مميزة لدعم مصابي فيروس كورونا المستجد، غير القادرين على التواصل مع أحبائهم، خوفاً من نقل العدوى.

وقامت الممرضة بملء قفاز بالماء الدافئ، ووضعته تحت يد مريضة تعاني آثاراً حادة من جرّاء إصابتها بـ"كوفيد-19"، لمنحها إحساساً بوجود من يهتم بأمرها من خلال ما يشبه اللمسة البشرية، مع استحالة التواجد الجسدي للأحباء لتقديم الدعم والرعاية للمصابين بالوباء.

والتقطت الصورة في وحدة العناية المركزة بمستشفى في مدينة ساو كارلوس بولاية ساو باولو.

وأرادت الممرضة تقديم الدعم النفسي لمريضة وضعت تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

وتشهد البرازيل ارتفاعاً كبيراً في الإصابات، حيث ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، أنها سجلت 2616 وفاة جديدة بفيروس كورونا، و71832 حالة إصابة يوم السبت.