أعراض تنذر باضطرابات قصور الغدة الدرقية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تحدث الاضطرابات الوظيفية في الغدة الدرقي غالبا خلال مراحل البلوغ أو الحمل أو انقطاع الطمث، ولأن أعراض الخلل متنوعة ولا يمكن اكتشافها إلا بتحليل الدم والأشعات التلفزيونية، يؤكد الأطباء،، أنه لا توجد عمليا «غدة درقية نموذجية»، غير أن هناك 5 إنذارات تشير إلى قصور إفراز هرمونها TSH، وهي، وفقا لما جاء في موقع "عكاظ":

1- الشعور بالتعب وجفاف البشرة

2- الحساسية المتزايدة تجاه البرودة

3- الإمساك، وفقدان القدرة على القيام بالمهمات اليومية

4- بحة في الصوت (3 أسابيع فأكثر)

5- انتفاخ في الوجه وضعف العضلات