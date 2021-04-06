مخاطر تناول الشاي الساخن جداً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف خبراء المخاطر الصحية الناتجة من تناول الشاي الساخن جدا، الذي تبلغ درجة حرارته 65 درجة مئوية وأكثر، وفقا لما جاء لوسائل إعلام روسية.

وأظهرت أن تناول الشاي الحار الذي تفوق درجة حرارته 65 درجة مئوية، يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

ويشير أخصائي في أمراض الجهاز الهضمي، إلى أن الوفيات بسبب السرطان، تحتل المرتبة السادسة في العالم.

ويزداد التدخين كم هذا الخطر.

وينصح بعدم شرب الشاي الساخن جدا لدرجة لا يمكن مسك الكوب باليد، وبدلا من ذلك الانتظار بضعة دقائق ومن ثم تناوله، مشيرا إلى عدم الحاجة لتناول اكثر من 3-4 أكواب من الشاي في اليوم.