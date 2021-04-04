فيديو صادم.. صيني يلقي بنفسه في فرن لصهر المعادن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

سجلت كاميرا للمراقبة الداخلية رجلا صينيا وهو ينهي حياته بنفسه في مصنع يعمل فيه حيث خلع القفازات من يديه ومعها خوذة الأمان، ووضعهما على الأرض، وتردد لثوان معدودات، ثم ألقى نفسه في فرن لصهر المعادن تابع لمجموعة Baojang Group لصنع الفولاذ في منطقة ذاتية الحكم بالصين، هي منغوليا الداخلية.

وعزت وكالة الأنباء الصينية السبب وراء الانتحار، أن المدعو وانغ لونغ خسر مبلغا كبيرا من المال في سوق الأسهم، وحين كان ليلة 24 مارس وحيدا في نوبة ليلية قرب الفرن، راودته فكرة الانتحار، فأقدم عليه بلا تردد كما قال قائد الشرطة المحلية في مدينة Baotou الواقع فيها المصنع.